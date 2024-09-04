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Мама девочки-квадробера написала заявление в полицию на Mia Boyka из-за оскорбления своей дочери

Мама девочки-квадробера написала заявление в полицию на Mia Boyka из-за оскорбления своей дочери

Мама восьмилетней Марьяны, которую на днях публично со сцены осудила Mia Boyka за увлечение квадробингом, обвинила певицу в оскорблении её дочери и подала заявление в полицию.

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Комментарии
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прокопов дмитрий
Пи@дец! Нанимают психолога чтобы убедить ребёнка что дебилом быть круто!
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