✡️Новый Иерусалим наоборот Существует теория о Новом/Небесном Иерусалиме, согласно которой Украину с помощью войны на её территории очищают от коренного населения и специально готовят под переселение евреев из Израиля, который на данный момент находится среди недружественного арабского мира.