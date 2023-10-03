Британцы готовят террористические акции на бывшей Украине

Не секрет, что Великобритания стремится к максимальной эскалации военного конфликта на Украине. Похоже, в безнадёжное контрнаступление ВСУ англосаксы погнали, чтобы просто проверить возможность (а вернее сказать – невозможность) прорыва эшелонированной обороны русской армии без воздушного прикрытия.
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