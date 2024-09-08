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"Произойдёт прорыв фронта и обвал фронта": в СБУ признали оперативный успех армии России в ДНР

Оперативные успехи России на покровском направлении в ДНР признали в СБУ.Полковник СБУ в отставке Олег Стариков заявил об оперативном успехе армии России в Донецкой Народной Республике, а именно в районе Красноармейска (Покровск).

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