Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Фигурно-политическое катание: Плющенко хочет кормиться в «деградирующей» России, а жить в солнечном Баку

Фигурно-политическое катание: Плющенко хочет кормиться в «деградирующей» России, а жить в солнечном Баку

Фигурно-политическое катание: Плющенко хочет кормиться в «деградирующей» России, а жить в солнечном Баку Эмигрант-фигурист запустил «антикриз», чтобы оправдаться перед россиянами? Сергей Аксёнов На фото: Евгений Плющенко (Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС) Евгений Плющенко и его супруга Яна Рудковская 2 августа провели благотворительный день «Пройди путь чемпиона» для детей из многодетных семей.

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