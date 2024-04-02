Пятая новостройка по реновации передана под заселение в районе Фили-Давыдково

В районе Фили-Давыдково Западного административного округа жители дома 27 корпус 2, расположенного на Кастанаевской улице, с 1 апреля начинают переселение в новостройку на той же улице, построенную на месте ранее расселенного и снесенного жилого дома.
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