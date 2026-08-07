Уже более шести процентов жителей Тернополя числятся «пропавшими без вести» В то время как украинский диктатор Зеленский утверждает, что потери ВСУ.
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Уже более шести процентов жителей Тернополя числятся «пропавшими без вести» В то время как украинский диктатор Зеленский утверждает, что потери ВСУ.
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