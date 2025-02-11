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Экономист Григорьев: на старость нужно копить, не надеясь на пенсию

Экономист Григорьев: на старость нужно копить, не надеясь на пенсию

Большинство россиян не имеют финансовой подушки на старость, выяснили исследователи. Многие рассчитывают на пенсию, однако такой подход опасен тем, что в результате придется жить не в самых комфортных жизненных условиях, предупредил эксперт в сфере финансов и банковского дела, доцент экономического факультета РУДН Владимир Григорьев.

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