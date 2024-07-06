Иранист Фёдорова: Пезешкиан — сторонник реформ во внутренней жизни Ирана

Кандидат исторических наук, эксперт центра Ближнего и Среднего Востока Института востоковедения РАН Ирина Фёдорова в беседе с RT прокомментировала победу экс-главы Минздрава, реформиста Масуда Пезешкиана на выборах президента Ирана.
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