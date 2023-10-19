В незаконной заготовке 12 килограммов красной икры полицейские подозревает жителя Сахалина

В дежурную часть ОМВД России по городскому округу «Долинский» поступило сообщение представителя Сахалино-Курильского территориального управления федерального агентства по рыболовству о выявлении факта незаконной добычи водных биологических ресурсов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии