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Царьград

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Samsung случайно раскрыла дату выхода One UI 7 на испанском сайте

Samsung случайно раскрыла дату выхода One UI 7 на испанском сайте

На испанском сайте Samsung случайно обнародовали детали обновления One UI 7. Видео демонстрирует новые функции интерфейса и ИИ-решения.

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