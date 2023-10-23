Война в Палестине: Сто лет геноцида местного населения

Действия англичан против арабов по своей жестокости не уступали действиям гитлеровцев в Восточной Европе Александр Широкорад На фото: палестинцы бегут из северной части сектора Газа на юг после того, как израильская армия выпустила беспрецедентное предупреждение об эвакуации населения, насчитывающего более 1 миллиона человек в северной части сектора Газа и городе Газа (Фото: Hatem Moussa/AP/TASS) Десятки остепенённых политологов и историков объясняют нам причины вспышки насилия в Палестине.