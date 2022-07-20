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Лаской можно влюбить в себя даже тигра: китайский совет дня на среду, 20 июля

Лаской можно влюбить в себя даже тигра: китайский совет дня на среду, 20 июля

5-tv.ru публикует прогнозы Татьяны Бендзь, основанные на древней китайской системе «Бацзы». К чему рекомендует готовиться китайская система «Восьми иероглифов судьбы» в среду, 20 июля? Среда — относительно удачный день, судя по раскладу бацзы.

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