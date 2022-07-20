Лаской можно влюбить в себя даже тигра: китайский совет дня на среду, 20 июля

5-tv.ru публикует прогнозы Татьяны Бендзь, основанные на древней китайской системе «Бацзы». К чему рекомендует готовиться китайская система «Восьми иероглифов судьбы» в среду, 20 июля? Среда — относительно удачный день, судя по раскладу бацзы.