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Депутат Госдумы Шеремет призвал провести мобилизацию в России

Депутат Госдумы Шеремет призвал провести мобилизацию в России

В России необходимо объявить всеобщую мобилизацию, заявил депутат Госдумы от партии «Единая Россия» Михаил Шеремет, который входит в состав комитета по безопасности и противодействию коррупции.

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