В каких микрорайонах Кургана и Кетовского округа ожидается затопление домов. Карта

Курган переживает рекордные паводки. Некоторые микрорайоны города уже ушли под воду. Редакция URA.RU подготовила карту территорий города и Кетовского округа, где ожидается затопление жилых домов и дачных участков.
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