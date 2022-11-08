Советник Байдена подтвердил контакты с представителями российских властей и назвал цель этих контактов

Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан прокомментировал публикации в американских СМИ, где говорилось о его контактах с секретарём Совбеза РФ Николаем Патрушевым и помощником президента по внешнеполитическим вопросам Юрием Ушаковым.