Военное обозрение

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Советник Байдена подтвердил контакты с представителями российских властей и назвал цель этих контактов

Советник Байдена подтвердил контакты с представителями российских властей и назвал цель этих контактов

Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан прокомментировал публикации в американских СМИ, где говорилось о его контактах с секретарём Совбеза РФ Николаем Патрушевым и помощником президента по внешнеполитическим вопросам Юрием Ушаковым.

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