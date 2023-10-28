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«Мне приказал Бог»: стали известны жуткие подробности убийства сына и тещи Стаса Намина

«Мне приказал Бог»: стали известны жуткие подробности убийства сына и тещи Стаса Намина

Журналисты выяснили новые подробности страшных событий, произошедших 18 октября 2023 года в доме мамы третьей жены Стаса Намина, 85-летней Парасковии Ткаченко, проживавшей в своем частном доме в деревне Крюково Истринского городского округа.

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