«Мне приказал Бог»: стали известны жуткие подробности убийства сына и тещи Стаса Намина

Журналисты выяснили новые подробности страшных событий, произошедших 18 октября 2023 года в доме мамы третьей жены Стаса Намина, 85-летней Парасковии Ткаченко, проживавшей в своем частном доме в деревне Крюково Истринского городского округа.
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