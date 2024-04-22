«В ключевых проблемах международной повестки»: Лавров — о значительной близости позиций РФ и КНР

В Москве проходит 42-е заседание Совета глав субъектов Российской Федерации при МИД под председательством Сергея Лаврова на тему «Развитие межрегионального сотрудничества субъектов Российской Федерации с Китаем».
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