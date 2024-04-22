RT Russia
RTНовостиМирРоссияБывший СССРЭкономикаСпортНаука
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

RT Russia

11 275 подписчиков

«В ключевых проблемах международной повестки»: Лавров — о значительной близости позиций РФ и КНР

«В ключевых проблемах международной повестки»: Лавров — о значительной близости позиций РФ и КНР

В Москве проходит 42-е заседание Совета глав субъектов Российской Федерации при МИД под председательством Сергея Лаврова на тему «Развитие межрегионального сотрудничества субъектов Российской Федерации с Китаем».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх