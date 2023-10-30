Рой российских беспилотников и ракет обрушился ночью на Украину

Удары русских ВКС пришлись на тыловые объекты ВСУ.Украинские СМИ сообщают, что этой ночью русская армия нанесла удар по военным объектам ВСУ, расположенным в Днепропетровской, Винницкой и в Хмельницкой областях, а также в Киеве.