Как определить у себя паническую атаку и эффективно с ней справиться

Что такое паническая атака, большинство знает только по фильмам и сериалам. При этом многие страдают от этого чувства внезапной тревожности, но не всегда могут объяснить своему окружению, насколько все серьезно.
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