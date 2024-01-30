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  • виктор комягин
    💩💩💩💩💩Личное в публично...
  • Александр Свитайло
    Задолбали уже этими кроссоверами, все на одно лицо, только шильдики разные((( Лучше бы вместо еще одного такого безли...В России появился...
  • лина любимцева
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Как определить у себя паническую атаку и эффективно с ней справиться

Как определить у себя паническую атаку и эффективно с ней справиться

Что такое паническая атака, большинство знает только по фильмам и сериалам. При этом многие страдают от этого чувства внезапной тревожности, но не всегда могут объяснить своему окружению, насколько все серьезно.

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