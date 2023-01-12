Выгодно ли южноуральцам приобретать инвестиционные монеты

Эксперт рассказал о тонкостях инвестирования в драгоценные металлы. Банк России анонсировал выпуск инвестиционных монет: серебряной «Георгий Победоносец» номиналом в 3 рубля и золотой «Червонец» номиналом в 10 рублей.
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