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Путин встретится с Лукашенко в субботу — Песков

Путин встретится с Лукашенко в субботу — Песков

Президент России Владимир Путин в субботу, 29 августа, проведет встречу с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

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