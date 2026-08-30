Парень Панеттьери вел интимную переписку с 26-летней девушкой за две недели до смерти актрисы

17 августа пришло печальное известие о кончине популярной американской актрисы Хайден Панеттьери — бывшей невесты Владимира Кличко.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Почему 17 лет пря...
- «Я тебе сейчас та...
- АП «Настрой агрессив...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым