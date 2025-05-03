Apple, скрипя зубами, обновила свои правила и пустила сторонние способы оплаты в App StoreApple обновила правила App Store после решения суда в США, запрещающего препятствовать разработчикам предлагать альтернативные способы оплаты.
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