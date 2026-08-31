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Мостовой ответил тренеру «Балтики»: «Как он рот свой посмел открыть? Что он сделал для футбола?»

Мостовой ответил тренеру «Балтики»: «Как он рот свой посмел открыть? Что он сделал для футбола?»

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой ответил тренеру «Балтики» Юрию Нагайцеву, которыйБывший футболист сборной России Александр Мостовой ответил тренеру «Балтики» Юрию Нагайцеву, который назвал Мостового и Владислава Радимова фриками после критики в адрес главного тренера калининградской команды Андрея Талалаева.

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