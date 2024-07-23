Большой праздник театрального искусства: Владивосток в эти дни стал «Местом силы». Именно так называется масштабный фестиваль, в котором участвуют актеры, режиссеры, критики и драматурги из почти сотни российских городов.
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