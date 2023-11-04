Al Hadath: Более 150 человек пострадали при ударе Израиля по школе в Газе

Более 150 человек получили ранения в результате удара Военно-воздушных сил (ВВС) Израиля по зданию школы Аль-Фахура БАПОР (Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ).
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