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Газета.ру

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Путин призвал не заставлять школьников уходить после девятого класса

Путин призвал не заставлять школьников уходить после девятого класса

Президент России Владимир Путин заявил, что нельзя насильно «выдавливать» школьников после девятого класса.

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