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Захарова объяснила, почему США не позволят НАТО поддержать Турцию

Захарова объяснила, почему США не позволят НАТО поддержать Турцию

Официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова прокомментировала возможную реакцию Североатлантического альянса на эскалацию конфликта между Турцией и Израилем.

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