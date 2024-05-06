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Самолет вице-президента Нигерии развернулся на полпути в США

Самолет вице-президента Нигерии развернулся на полпути в США

Global Look Press/Christophe Gateau/dpa Самолет вице-президента Нигерии Кашима Шеттима, который направлялся в Техас для участия в саммите США – Африка, развернулся и вернулся на родину из-за неисправности, пишет The Guardian.

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Комментарии
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ч
чвсатпкьл
А почему этот саммит в США если им это надо то пусть сами и едут туда 🤣😂
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11 час.

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