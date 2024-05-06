Самолет вице-президента Нигерии развернулся на полпути в США

Global Look Press/Christophe Gateau/dpa Самолет вице-президента Нигерии Кашима Шеттима, который направлялся в Техас для участия в саммите США – Африка, развернулся и вернулся на родину из-за неисправности, пишет The Guardian.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии