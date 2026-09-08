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Царьград

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Электромобили в России увеличили продажи летом на 2,5 раза

Электромобили в России увеличили продажи летом на 2,5 раза

Летом в России самыми продаваемыми электромобилями стали Nissan Leaf, Zeekr 001, Evolute i-Pro, Tesla Model 3 и Tesla Model S.

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