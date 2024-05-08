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В МОК заявили, что не занимаются перераспределением наград российским олимпийцам

В МОК заявили, что не занимаются перераспределением наград российским олимпийцам

Международный олимпийский комитет не собирается заниматься вручением медалей, которые должны перейти российским спортсменам после пересмотра результатов соревнований ранее прошедших Олимпийских игр, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу МОК.

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