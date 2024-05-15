Рогов: ВСУ перебрасывают на харьковское направление немецкие танки Leopard

Украинские военные начали перебрасывать на харьковское направление немецкие танки Leopard и шведские боевые машины CV 90, сообщил РИА Новости сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов при Общественной палате РФ и лидер движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
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