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Рогов: ВСУ перебрасывают на харьковское направление немецкие танки Leopard

Рогов: ВСУ перебрасывают на харьковское направление немецкие танки Leopard

Украинские военные начали перебрасывать на харьковское направление немецкие танки Leopard и шведские боевые машины CV 90, сообщил РИА Новости сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов при Общественной палате РФ и лидер движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

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