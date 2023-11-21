Up In Smoke: California's Largest Pot Distributor Collapses Amid $17 Million In Unpaid Taxes HERBL, California's largest pot distributor, has completely imploded in a turn of events that's expected to have ripple effects throughout the industry.
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