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Zero Hedge

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Up In Smoke: California's Largest Pot Distributor Collapses Amid $17 Million In Unpaid Taxes

Up In Smoke: California's Largest Pot Distributor Collapses Amid $17 Million In Unpaid Taxes

Up In Smoke: California's Largest Pot Distributor Collapses Amid $17 Million In Unpaid Taxes HERBL, California's largest pot distributor, has completely imploded in a turn of events that's expected to have ripple effects throughout the industry.

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