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Марк Дэйгнолт и Кенни Эткинсон стали тренерами месяца по итогам декабря в НБА

Марк Дэйгнолт и Кенни Эткинсон стали тренерами месяца по итогам декабря в НБА

По итогам месяца это звание досталось Марку Дэйгнолту из «Оклахомы» на Западе и Кенни Эткинсону из «Кливленда» на Востоке.

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