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  • Фаина Юсупова
    Господи,помоги и защити наших ребят.Отведи врага от нашей земли.Атака ВСУ в Курск...
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    Когда ответит, и чем? Как работали у противника военные заводы, так и продолжают работать. Как выпускали они беспилот...Восемь ракет ATAC...
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    Ну мы же не такие,мы терпилы.Восемь ракет ATAC...

Снова массированная атака дронов ВСУ на Ростовскую область: повреждено имущество жителей, что известно

Снова массированная атака дронов ВСУ на Ростовскую область: повреждено имущество жителей, что известно

Как сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь, атаку отражали начиная с полуночи. Беспилотники Украины были уничтожены над такими населенными пунктами, как Таганрог и Миллеровское, а также над территорией Тарасовского и Белокалитвенского районов.

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