Снова массированная атака дронов ВСУ на Ростовскую область: повреждено имущество жителей, что известно

Как сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь, атаку отражали начиная с полуночи. Беспилотники Украины были уничтожены над такими населенными пунктами, как Таганрог и Миллеровское, а также над территорией Тарасовского и Белокалитвенского районов.
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