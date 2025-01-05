Снова массированная атака дронов ВСУ на Ростовскую область: повреждено имущество жителей, что известно

Как сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь, атаку отражали начиная с полуночи. Беспилотники Украины были уничтожены над такими населенными пунктами, как Таганрог и Миллеровское, а также над территорией Тарасовского и Белокалитвенского районов.