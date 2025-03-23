Age of Empires II якобы стала причиной ареста сотрудника Microsoft в Корее Дизайнер Age of E...

Age of Empires II якобы стала причиной ареста сотрудника Microsoft в КорееДизайнер Age of Empires II Сэнди Петерсен поделился неожиданной историей о том, как работа над The Conquerors привела к аресту сотрудника Microsoft в Корее.
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