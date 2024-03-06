Ученые бьют тревогу! Северный Ледовитый океан может освободиться ото льда

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Свежие комментарии

  • людмила кузьмина39
    Когда муж стал прятать переписку да пороли везде наставил, стали просто чужие уже даже бывает даже ночевать не приход...Жена Игоря Никола...

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Утрата арктического морского льда уже давно является наглядным показателем антропогенного изменения климата, а мучительные изображения страданий белых медведей иллюстрируют ухудшающийся планетарный кризис.

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