Криштиану Роналду забил 500-й гол в национальных чемпионатах

В матче против клуба «Аль-Вахда» Роналду оформил покер. Нападающий из Португалии Криштиану Роналду, который в настоящее время выступает за клуб из Саудовской Аравии «Аль-Наср», забил 500-й гол в национальных чемпионатах, сообщает корреспондент ДОФы.