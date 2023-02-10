Документы и Факты

157 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Евгений Величко
    Путину надо самому выслать обесценивший себя орден Макрону! Иметь одинаковый орден с Зелей - это не комильфо..Эммануэль Макрон ...
  • Михаил Гриняков
    "Путин назвал Россию лучшей в мире страной"  От себя могу добавить - всё это бы было правдой, если бы у руля стоял бы...Путин назвал Росс...
  • Анфиса Иванова
    Жаль, что сегодняшних Леонов Фейхтвангеров нет...одни "абрамовичи" - и политические...и финансовые...Правительство Гер...

Криштиану Роналду забил 500-й гол в национальных чемпионатах

Криштиану Роналду забил 500-й гол в национальных чемпионатах

В матче против клуба «Аль-Вахда» Роналду оформил покер. Нападающий из Португалии Криштиану Роналду, который в настоящее время выступает за клуб из Саудовской Аравии «Аль-Наср», забил 500-й гол в национальных чемпионатах, сообщает корреспондент ДОФы.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх