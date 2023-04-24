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Землетрясение магнитудой 4,3 зафиксировали у берегов Камчатки

Землетрясение магнитудой 4,3 зафиксировали у берегов Камчатки

Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 4,3 рядом с восточным побережьем полуострова Камчатка в акватории Тихого океана, сообщили в Telegram-канале представители камчатского филиала Единой геофизической службы РАН.

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