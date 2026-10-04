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Газета.ру

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Гендиректор ФХР Курбатов назвал отношения с Советом IIHF теплыми

Гендиректор ФХР Курбатов назвал отношения с Советом IIHF теплыми

Генеральный директор Федерации хоккея России (ФХР) Дмитрий Курбатов рассказал о теплых отношениях с большинством членов нового Совета Международной федерации хоккея (IIHF), передает «Матч ТВ».

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