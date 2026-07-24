Казахстанец похвастался тремя женами в интернете и получил крупный штраф

Блогер утверждал, что считает своих жен "украшением жизни", а в семье царят мир, любовь и спокойствие Полиция Алматы привлекла к административной ответственности местного блогера Бауржана Бакытжанулы, который публично рассказывал в социальных сетях о своей семье с тремя женами.