Amic.ru Новости...
MainБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

240 подписчиков

Казахстанец похвастался тремя женами в интернете и получил крупный штраф

Казахстанец похвастался тремя женами в интернете и получил крупный штраф

Блогер утверждал, что считает своих жен "украшением жизни", а в семье царят мир, любовь и спокойствие Полиция Алматы привлекла к административной ответственности местного блогера Бауржана Бакытжанулы, который публично рассказывал в социальных сетях о своей семье с тремя женами.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии