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Наталья Линичук: «На данный момент я тренирую Ангелопола и Ушакову, работаю над индивидуальной техникой у каждого»

Ангелопол – победитель финала Гран-при России-2022/23 в танцах на льду, в августе распался его дуэт с Василисой Кагановской.

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