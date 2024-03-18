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Раскрыты автомобильные марки, делающие самые выносливые двигатели

Двигатель считается сердцем автомобиля и одной из самых дорогостоящих деталей в его конструкции. В значительной степени от него зависит как производительность машины, так и ее экономичность и надежность, которая напрямую отражается на долгосрочной стоимости владения.

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