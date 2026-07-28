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SPLETNIK

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18-летняя дочь Николь Кидман снялась в рекламе Dior

18-летняя дочь Николь Кидман снялась в рекламе Dior

18-летняя дочь Николь Кидман снялась в рекламной кампании осенне-зимней коллекции Dior 2026/2027. На новых фото Сандэй Роуз позировала с моделями Дрю Кэмпбелл и Лаурой Кайзер, сидя на траве в нарядах бренда.

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