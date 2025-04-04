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Сибига встрече с Рубио заявил о заинтересованности Украины в сделке по недрам

Сибига встрече с Рубио заявил о заинтересованности Украины в сделке по недрам

Руководитель украинского внешнеполитического ведомства Андрей Сибига рассказал о встрече с госсекретарем США Марко Рубио в штаб-квартире НАТО, в ходе которой они обсудили соглашения о полезных ископаемых и предстоящие двусторонние контакты.

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