Сибига встрече с Рубио заявил о заинтересованности Украины в сделке по недрам

Руководитель украинского внешнеполитического ведомства Андрей Сибига рассказал о встрече с госсекретарем США Марко Рубио в штаб-квартире НАТО, в ходе которой они обсудили соглашения о полезных ископаемых и предстоящие двусторонние контакты.
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