Орещук о «Пари НН»: «Сохранит место в РПЛ. Скорее всего, будут стыки»

После 25 туров волжане занимают в таблице Мир РПЛ 13-е место. – Не ошибся ли «Пари НН» с назначением Юрана? – А почему они должны ошибиться, если только в последних двух играх видно, что команда побежала? Они больше ошиблись при выборе предыдущего тренера [Горлова].