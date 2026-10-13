Четверо мигрантов стали полицейскими и создали этническую ОПГ, но были пойманы и едут в солнечный Магадан

Забудьте про скучные учебники по бизнесу. Четверо мигрантов в погонах и с боевым настроем решили, что майнинг и блокчейн — это слишком сложно, а вот отжимать крипту у местных владельцев цифровых кошельков — то, что доктор прописал.
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Читая подобные провокационные вбросы всё больше убеждаюсь, что канал "Закон и порядок" вражеская инфопомойка, разжигающая межнациональную рознь. Удивительно что народ в комментах вообще перестал критически относиться ко всему, что им вбрасывают в сетях. Никто даже и не предположил, что эти преступники в погонах никогда мигрантами и не были, они граждане РФ 🇷🇺 из республик Закавказья. Вот и подумайте теперь, кто и с какой целью льет нам в глаза эту грязь про якобы мигрантов в рядах нашей полиции.
власть вообще берега потеряла. пустили лису курей охранять. и кто еще сомневается что власть в стране принадлежит не народу а западу. тот кто ненавидит Русский народ такое может только такое сотворить.
Если мигрантов и их потомков до 10 колена брать в полицию, то скоро по нашим улицам будут ходить и ездить шариатские патрули.
В Магадане нужно поселить их в зиндан, который они должны выкопать сами.