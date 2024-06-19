Глава Совфеда Матвиенко: с приходом нового губернатора произошел перезапуск Кировской области

МОСКВА, 19 июня, ФедералПресс. Выставку Кировской области, которая начала работать в Совете Федерации в рамках Дней региона, посетила председатель верхней палаты российского парламента Валентина Матвиенко.
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