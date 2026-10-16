Rystad Energy’s fifth edition of its flagship annual report, Global Energy Scenarios (GES) 2026, finds that global reliance on imported energy is projected to peak by 2034 as energy security concerns accelerate the shift towards electrification.
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